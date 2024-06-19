Елизавета Туктамышева: «То, как устроен мир сейчас, мне больше нравится, чем-то, что я слышу про Советский Союз»

— Ну я не аналитик, конечно. Я даже не родилась там. Но не считаю, что, когда всех пытаются сделать одинаковыми, это круто.

Безусловно, и там было много хорошего, но то, как устроен мир сейчас, мне больше нравится, чем-то, что я слышу про Советский Союз. В том числе от людей, которые были молоды в СССР, — например, моя мама тоже не очень его любит. А вот бабушка говорит, что там было хорошо, — сказала чемпионка мира по фигурному катанию.