11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Елизавета Туктамышева: «То, как устроен мир сейчас, мне больше нравится, чем-то, что я слышу про Советский Союз»

— А как тебе вообще Советский Союз, Лиза? Как система.

Елизавета Туктамышева: «То, как устроен мир сейчас, мне больше нравится, чем-то, что я слышу про Советский Союз» | Источник: Sports.Ru

— Ну я не аналитик, конечно. Я даже не родилась там. Но не считаю, что, когда всех пытаются сделать одинаковыми, это круто.

Безусловно, и там было много хорошего, но то, как устроен мир сейчас, мне больше нравится, чем-то, что я слышу про Советский Союз. В том числе от людей, которые были молоды в СССР, — например, моя мама тоже не очень его любит. А вот бабушка говорит, что там было хорошо, — сказала чемпионка мира по фигурному катанию.

Читайте также от «Sports»
Синнер и Калинская – новый теннисный роман! Их раскрыли, увеличив фото телефона
Она участвовала в «Мисс Австралии», а теперь хочет стать первой женщиной-тренером в Евролиге
Пеп покинет «Сити» следующим летом – так пишут в Англии. Правда?
Россия поднялась на второе место в мировом рейтинге. Как это возможно, если она нигде не играет?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь