09:42 (мск), источник: Sports.Ru

Медведева о фильме про себя: «Пробивала от стыда лоб. Смотришь на 16-летнюю себя и думаешь: что я делаю со своей жизнью?»

В ноябре 2023-го в кинотеатрах вышел фильм «Медведева против Медведевой».

Медведева о фильме про себя: «Пробивала от стыда лоб. Смотришь на 16-летнюю себя и думаешь: что я делаю со своей жизнью?» | Источник: Sports.Ru

"Про меня снимали документальный фильм на протяжении почти пяти лет. Там есть и архивные кадры, и кадры из моего совсем раннего детства. Откопали какую-то старую камеру, оцифровали все.

И у меня было условие, чтобы я не видела ни одного кадра из этого фильма раньше премьеры. Я вместе со всеми сидела и смотрела в зале, пробивала себе от стыда лоб.

Моментов, которые не понравились, не было. Но были моменты, когда я еще совсем юная была, и когда мне было стыдно за себя. Когда на 16-летнюю себя смотришь и думаешь: «Господи, что это такое? Что я вообще делаю со своей жизнью?» Но были моменты, которые меня и до слез пробили. Было интересно«, — сказала Медведева в эфире шоу “Утро ТНТ”.

Мы посмотрели фильм про Медведеву. Что в нем супер, а что очень слабо?

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