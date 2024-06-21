Валиева снялась в рекламе шашлыка
Российская фигуристка Камила Валиева снялась в рекламе шашлыка.
Российская фигуристка Камила Валиева снялась в рекламе шашлыка.
«Сегодня я решила устроить себе день отдыха и отправиться на природу. Природа — это лучшее место для отдыха и вкусного шашлыка. Вкус просто восхитительный, мясо сочное и нежное», — сказала Валиева в ролике.
29 января CAS дисквалифицировал Камилу на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золота командного турнира, в котором участвовала фигуристка. Таким образом, россияне получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
Ранее Татьяна Навка сообщила, что у Валиевой есть разрешение на участие в шоу.