21:31 (мск), источник: RT на русском

Валиева снялась в рекламе шашлыка

Российская фигуристка Камила Валиева снялась в рекламе шашлыка.

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«Сегодня я решила устроить себе день отдыха и отправиться на природу. Природа — это лучшее место для отдыха и вкусного шашлыка. Вкус просто восхитительный, мясо сочное и нежное», — сказала Валиева в ролике.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золота командного турнира, в котором участвовала фигуристка. Таким образом, россияне получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Татьяна Навка сообщила, что у Валиевой есть разрешение на участие в шоу.

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