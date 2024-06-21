17:12 (мск), источник: Sports.Ru

Татьяна Тарасова о словах Конюхова: «Овечкин — выдающийся спортсмен, лицо нашего хоккея. Как не стыдно? Бред: руки он не подаст. Да и черт с его рукой, не очень‑то и хотелось»

Известный путешественник заявил о плохом отношении к капитану «Вашингтона»: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит».

Татьяна Тарасова о словах Конюхова: «Овечкин — выдающийся спортсмен, лицо нашего хоккея. Как не стыдно? Бред: руки он не подаст. Да и черт с его рукой, не очень‑то и хотелось» | Источник: Sports.Ru

"Человек вообще не в курсе, что каждый спортсмен может выступать в любой стране и представлять свою родину.

Рядом с Александром всегда пишется Россия, объявляется название нашей страны, стоит наш флаг. Даже разговоров никаких быть не может, что он представляет нашу страну.

Это что такое?! Бред какой‑то: руки он ему не подаст. Да и черт с его рукой, не очень‑то и хотелось. Что это за высказывания?

Александр — выдающийся спортсмен и лицо нашего хоккея. Как не стыдно так говорить?

Конюхов, видимо, не понимает, что времена изменились. Наши хоккеисты играют по всему миру и прославляют наше отечество.

Овечкин уже 20 лет играет в Америке, но присутствует тут на всех мероприятиях по спорту, занимается им тут и помогает.

Александр — это человек‑победа. А Конюхову нужно думать, прежде чем такие вещи говорить", — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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