Билеты на ледовое шоу Алины Загитовой «Хранители времени» поступят в продажу 8 июля
Шоу пройдет 29 и 31 августа на «Татнефть Арене» в Казани.
Шоу пройдет 29 и 31 августа на «Татнефть Арене» в Казани.
"Ну что, друзья, вы ждали, вы спрашивали: Алина, когда же начнут продаваться билеты на твое шоу?
Вот, отвечаю вам: уже завтра. Ну, а я погнала делать великие дела", — сообщила олимпийская чемпионка в телеграм-канале.
Алина Загитова: «Делаю свое шоу как ребеночка. Оно не будет похожим на все остальные, в которых я участвовала, аналогов в мире нет».