22:57 (мск), источник: Sports.Ru

Билеты на ледовое шоу Алины Загитовой «Хранители времени» поступят в продажу 8 июля

Шоу пройдет 29 и 31 августа на «Татнефть Арене» в Казани.

Билеты на ледовое шоу Алины Загитовой «Хранители времени» поступят в продажу 8 июля | Источник: Sports.Ru

"Ну что, друзья, вы ждали, вы спрашивали: Алина, когда же начнут продаваться билеты на твое шоу?

Вот, отвечаю вам: уже завтра. Ну, а я погнала делать великие дела", — сообщила олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

Алина Загитова: «Делаю свое шоу как ребеночка. Оно не будет похожим на все остальные, в которых я участвовала, аналогов в мире нет».

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