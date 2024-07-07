Билеты на ледовое шоу Алины Загитовой «Хранители времени» поступят в продажу 8 июля | Источник: Sports.Ru

"Ну что, друзья, вы ждали, вы спрашивали: Алина, когда же начнут продаваться билеты на твое шоу?

Вот, отвечаю вам: уже завтра. Ну, а я погнала делать великие дела", — сообщила олимпийская чемпионка в телеграм-канале.