16:57 (мск), источник: Sports.Ru

Худайбердиева назвала Медведеву среди самых умных фигуристов: «Загиботы сейчас забьют меня камнями. Я прекрасно отношусь к Алине, это не выпад в ее сторону»

— Своими колонками, своей открытостью ты в какой‑то степени разбиваешь стереотип, что спортсмены глуповатые.

— Да, мне тоже так кажется. Много других фигуристов, которых любят именно за их душу, открытость. Мне кажется, что в целом становится меньше токсичности со стороны спортсменов.

— Можешь назвать топ фигуристов с высоким интеллектом?

— Федор Климов, его можно с открытым ртом слушать, очень интересно болтать.

Меня сейчас забьют загиботы камнями, давайте помнить, что я прекрасно отношусь к Алине, это не выпад в ее сторону. В Китае на шоу мы подружились с Евгенией Медведевой, она мне близка, ее интересно слушать. У нее колоссальный опыт в спорте и вне льда. Она вдохновляет меня.

Мне безумно интересно общаться с тем же Димой Козловским, с ним можно поговорить на любую тему, воспитанный, интеллектуальный. Петя Гуменник такой же, — сказала чемпионка России сезона-2022/23 в танцах на льду Худайбердиева.

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