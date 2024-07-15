Худайбердиева назвала Медведеву среди самых умных фигуристов: «Загиботы сейчас забьют меня камнями. Я прекрасно отношусь к Алине, это не выпад в ее сторону»

— Да, мне тоже так кажется. Много других фигуристов, которых любят именно за их душу, открытость. Мне кажется, что в целом становится меньше токсичности со стороны спортсменов.

— Можешь назвать топ фигуристов с высоким интеллектом?

— Федор Климов, его можно с открытым ртом слушать, очень интересно болтать.

Меня сейчас забьют загиботы камнями, давайте помнить, что я прекрасно отношусь к Алине, это не выпад в ее сторону. В Китае на шоу мы подружились с Евгенией Медведевой, она мне близка, ее интересно слушать. У нее колоссальный опыт в спорте и вне льда. Она вдохновляет меня.