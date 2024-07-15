Худайбердиева назвала Медведеву среди самых умных фигуристов: «Загиботы сейчас забьют меня камнями. Я прекрасно отношусь к Алине, это не выпад в ее сторону»

— Да, мне тоже так кажется. Много других фигуристов, которых любят именно за их душу, открытость. Мне кажется, что в целом становится меньше токсичности со стороны спортсменов.
— Можешь назвать топ фигуристов с высоким интеллектом?
— Федор Климов, его можно с открытым ртом слушать, очень интересно болтать.
Меня сейчас забьют загиботы камнями, давайте помнить, что я прекрасно отношусь к Алине, это не выпад в ее сторону. В Китае на шоу мы подружились с Евгенией Медведевой, она мне близка, ее интересно слушать. У нее колоссальный опыт в спорте и вне льда. Она вдохновляет меня.
Мне безумно интересно общаться с тем же Димой Козловским, с ним можно поговорить на любую тему, воспитанный, интеллектуальный. Петя Гуменник такой же, — сказала чемпионка России сезона-2022/23 в танцах на льду Худайбердиева.