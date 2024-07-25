25 июля, источник: Sport24

Валиева после интервью родного отца: «Только моя мама воспитывала меня. Только она моя настоящая и любимая семья»

Известная российская фигуристка Камила Валиева отреагировала на интервью, которое сегодня, 25 июля, дал Sport24 ее родной отец — председатель Союза морских пехотинцев Крыма полковник Валерий Рамазанов.

Источник: РИА "Новости"

Все началось с того, что на странице Союза морских пехотинцев Крыма в социальной сети ВКонтакте были опубликованы фотографии Валиевой с ее отцом. Позже Рамазанов дал эксклюзивное интервью Sport24, в котором высказался о дочери и ее планах на жизнь.

«Обычно я не даю никаких комментариев по поводу моей личной жизни, но сегодня на просторах интернета появилось интервью якобы обо мне и моих планах на жизнь.

В связи с этим я бы очень хотела напомнить о том, как сильно я люблю свою маму! И поблагодарить ее за то, что всю мою сознательную жизнь только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моем будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы. Только она моя настоящая и любимая семья», — написала 18-летняя Валиева в своем телеграм-канале, опубликовав подборку фотографий со своей мамой.

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