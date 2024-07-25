Валиева после интервью родного отца: «Только моя мама воспитывала меня. Только она моя настоящая и любимая семья»

Все началось с того, что на странице Союза морских пехотинцев Крыма в социальной сети ВКонтакте были опубликованы фотографии Валиевой с ее отцом. Позже Рамазанов дал эксклюзивное интервью Sport24, в котором высказался о дочери и ее планах на жизнь.

«Обычно я не даю никаких комментариев по поводу моей личной жизни, но сегодня на просторах интернета появилось интервью якобы обо мне и моих планах на жизнь.



В связи с этим я бы очень хотела напомнить о том, как сильно я люблю свою маму! И поблагодарить ее за то, что всю мою сознательную жизнь только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моем будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы. Только она моя настоящая и любимая семья», — написала 18-летняя Валиева в своем телеграм-канале, опубликовав подборку фотографий со своей мамой.