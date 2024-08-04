16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Муж Липницкой рассказал, как она отнеслась к его решению участвовать в СВО

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Бывший фигурист Владислав Тарасенко в эфире телеканала «Россия 24», муж олимпийской чемпионки 2014 года в командных соревнованиях Юлии Липницкой, который осенью 2022 года был призван ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, заявил, что его супруга с пониманием отнеслась к его решению принять участие в СВО.

Источник: Россия 24

Тарасенко проходит службу в Запорожской области, участвовал, в частности, в отражении контрнаступления ВСУ.

«Она (Липницкая) видела, что я за этим (СВО) следил с начала. Она уже понимала, скорее всего, что рано или поздно — и я это тоже понимал — мы там окажемся. Пришла повестка. У нее поэтому не было такой бурной реакции. Потому что уже и так было понятно все до этого», — рассказал Тарасенко.

«Я фигурист, это не моя стезя, но как-то так у нас в семье повелось: надо значит надо. Какие варианты? Если призвали, значит, надо идти. Отец, естественно, поддержал, все понимает. Говорил, где быть аккуратным, советы давал. Естественно, родители переживают. Сослуживцы удивились, узнав, что я фигурист. Спрашивали, что я тут забыл. И пошли приколы: научи тулуп делать, все такое. У нас очень дружная рота, дружный взвод, дружное отделение. В этом плане мы все здесь одинаковые, выполняем одну и ту же работу, одни и те же задачи. Можно сказать, братья», — добавил Тарасенко.

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