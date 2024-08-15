Только одна юниорка Тутберидзе пока готова к сезону. Но равных Базылюк не видно

У парней удивляет выход на лед Николая Угожаева. Он и по возрасту, и по своему уровню перерос юниорский спорт. Однако федерация разрешила ему выйти для того, чтобы оценить свои силы перед первым взрослым сезоном — и Николай с тренерами такую возможность не упустил. По юниорам он посидел вплоть до совершеннолетия. Насколько состоятельна будет такая стратегия, покажет время — история с Владиславом Дикиджи говорит, что скорее да, чем нет. Важно, что среди детей он и правда как минимум конкурентоспособен. К самой по себе программе под The End от Linkin Park еще могут быть вопросы, есть шероховатости, которые еще предстоит полировать. Однако на то это и август. Главное — у постановок виден потенциал, а прыжковый набор позволяет рассчитывать как минимум на борьбу с Арсением Федотовым и Львом Лазаревым. Фаворитами будут Арсений и Лев, но и они ведь не безгрешны.