Загитова о своем шоу: «Самое сложное — коммуникация в различных сферах: сценография, мэйпинг, вот эти сферы, наверху которые, эти железяки»

Мне всегда была интересна эта работа за кулисами. Она достаточно сложная и, возможно, даже сложнее, чем выступать на льду. Но вот сейчас как раз-таки я учусь на продюсировании и культурной политике, точнее — как раз закончила ВУЗ и с успехом, я думаю, применяю свои знания уже на опыте, на практике.