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Загитова о своем шоу: «Самое сложное — коммуникация в различных сферах: сценография, мэйпинг, вот эти сферы, наверху которые, эти железяки»

Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени» пройдет 29 августа в Казани.

Источник: Sports.Ru

"Для меня это большой опыт. Я хотела пройти путь, вот… каждые шаги к созданию такого масштабного проекта.

Мне всегда была интересна эта работа за кулисами. Она достаточно сложная и, возможно, даже сложнее, чем выступать на льду. Но вот сейчас как раз-таки я учусь на продюсировании и культурной политике, точнее — как раз закончила ВУЗ и с успехом, я думаю, применяю свои знания уже на опыте, на практике.

Что было самое сложное? Наверное, коммуникация в различных сферах: сценография, мэйпинг (вероятно, имелся в виду мэппинг — Sports), вот эти сферы, наверху которые, значит, эти железяки. Нужно уместить все в голове своей и правильно, наверное, направлять людей.

Хотя я в каких-то сферах деятельности я полный нуль, но сейчас вроде как уже единичка«, — сказала Загитова в эфире радио “Русский хит”.

«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное.