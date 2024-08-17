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В сети появилось видео свадебного танца и поцелуя Трусовой и Игнатова

В субботу, 17 августа, состоялась свадьба фигуристов Александры Трусова и Макара Игнатов.

Официальный фан-клуб Трусовой опубликовал в соцсетях видео первого танца молодоженов.

Завершился танец поцелуем 20-летней Трусовой и 24-летнего Игнатова.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании.