В сети появилось видео свадебного танца и поцелуя Трусовой и Игнатова

Официальный фан-клуб Трусовой опубликовал в соцсетях видео первого танца молодоженов.
Завершился танец поцелуем 20-летней Трусовой и 24-летнего Игнатова.
Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании.
В субботу, 17 августа, состоялась свадьба фигуристов Александры Трусова и Макара Игнатов.
Официальный фан-клуб Трусовой опубликовал в соцсетях видео первого танца молодоженов.
Завершился танец поцелуем 20-летней Трусовой и 24-летнего Игнатова.
Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании.