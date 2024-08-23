Фигуристка Елена Ильиных сыграла свадьбу с артистом балета Сергеем Полуниным

Ильиных долгие годы каталась с Кацалаповым, но вскоре после ОИ в Сочи пара распалась по инициативе партнёра, который сразу начал скатываться с возлюбленной Викторией Синициной. Ильиных не участвовала в соревнованиях с 2017 года, но официально карьеру завершила лишь в 2019 году.