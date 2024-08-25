Загитова о переносе шоу с 31 на 29 августа: «Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября»

— Как возникла идея шоу «Хранители времени»?
— Мысли были достаточно давно. У меня большой опыт, сейчас я еще и окончила университет по специальности «Продюсирование». Хотелось применить теоретические знания на практике, пройти путь до самого конца. Было интересно, что происходит за кулисами, ведь я всю жизнь нахожусь на катке. Теперь понимаю, какая это трудная работа.
Мы делаем шоу ко дню Республики Татарстан за 2−3 месяца, хотя такие масштабные проекты готовятся 9−12 месяцев.
— Почему шоу, которое должно было пройти 31 августа, перенесли на 29-е?
— Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября.
— Как появилось название шоу?
— Мы рассказываем про историю Татарстана, про все эпохи. Хотим донести, что каждый человек — хранитель времени. Все у нас в памяти, а не в телефоне. Мы должны передавать это из уст в уста следующему поколению.
Я родилась в Удмуртии, но большую часть детства провела в Альметьевске. Там играл мой отец, он хоккеист. Я начала заниматься фигурным катанием уже в Татарстане с 3 лет. Хочу там же запустить свое шоу. Пусть это будет хорошей традицией, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью Metro.
Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?