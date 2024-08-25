Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова о переносе шоу с 31 на 29 августа: «Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября»

Шоу в Казани планировалось на 29 и 31 августа. Однако было решено, что выступления пройдут в один день — 29-го.

— Как возникла идея шоу «Хранители времени»?

— Мысли были достаточно давно. У меня большой опыт, сейчас я еще и окончила университет по специальности «Продюсирование». Хотелось применить теоретические знания на практике, пройти путь до самого конца. Было интересно, что происходит за кулисами, ведь я всю жизнь нахожусь на катке. Теперь понимаю, какая это трудная работа.

Мы делаем шоу ко дню Республики Татарстан за 2−3 месяца, хотя такие масштабные проекты готовятся 9−12 месяцев.

— Почему шоу, которое должно было пройти 31 августа, перенесли на 29-е?

— Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября.

— Как появилось название шоу?

— Мы рассказываем про историю Татарстана, про все эпохи. Хотим донести, что каждый человек — хранитель времени. Все у нас в памяти, а не в телефоне. Мы должны передавать это из уст в уста следующему поколению.

Я родилась в Удмуртии, но большую часть детства провела в Альметьевске. Там играл мой отец, он хоккеист. Я начала заниматься фигурным катанием уже в Татарстане с 3 лет. Хочу там же запустить свое шоу. Пусть это будет хорошей традицией, — сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в интервью Metro.

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?