Загитова — на вопрос о Губерниеве и комментариях в соцсетях: «Нет времени обращать внимание, иначе крыша поедет. Мне абсолютно без разницы»

— У меня сейчас настолько загруженный график, что нет времени еще и на это обращать внимание, иначе крыша поедет. Мне абсолютно без разницы.
Окей, хотят люди привлечь к себе внимание — я даю им такую возможность. Что бы они и СМИ делали без моего имени? — ответила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.
Дмитрий Губерниев: «Валиевой нужно брать пример с Загитовой. Алина — лучшая ведущая всех времен и народов».
Губерниев о желании Загитовой попробовать себя в тренерстве: «Алина и жрец, и жнец, и на дуде игрец! Беру с нее пример».