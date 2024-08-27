Загитова о шоу: «У нас работает огромная команда. Около 50 человек — “кастетов”, без которых шоу не было бы возможным»

"Сюжет [шоу] будет связан с национальностью татар. В принципе это все про Татарстан, несколько эпох мы задеваем: прошлое, настоящее и чуть-чуть будущее — приоткрываем занавесу тайн.
И в плюс ко всему начинала я заниматься фигурным катанием в Татарстане, в городе Альметьевске, поэтому я думаю, что это будет хорошей традицией для старта.
У нас работает огромная команда, в том числе режиссер. Таких «кастетов» — людей, без которых шоу бы не было возможным (возможно, имеется в виду «каст» или «костяк» шоу — Sports), — около 50 человек.
Естественно, там помощники, подрядчики и так далее. Ну там, я не знаю, сосчитать невозможно, наверное«, — сказала Загитова в эфире “Утро ТНТ”.