Безызбежен ли «факап»? В Казани совсем скоро пройдёт шоу Алины Загитовой

Само шоу стараются активно продвигать, Алина несколько раз побывала на радио и снялась в телепередачах, но приносит ли это свои плоды? «Факап, наверное, безызбежен. В любом случае каждый из нас хотя бы один раз в жизни где-нибудь факапился, что-то не удавалось», — отмечала Загитова на одном из летних паблик-токов. Так безызбежен ли факап в случае с казанским шоу?