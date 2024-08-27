Безызбежен ли «факап»? В Казани совсем скоро пройдёт шоу Алины Загитовой

Первое самостоятельное шоу Алины Загитовой состоится уже через пару дней! Год назад на день республики Татарстан со своим шоу приезжал Евгений Плющенко, а в 2024-м к праздничному дню программу подготовила олимпийская чемпионка Пхёнчхана.
Проект «Хранители времени» прямо сейчас выглядит достаточно обособленным и чем-то новым в индустрии ледовых шоу, есть своя фишка — национальный татарский колорит.
Само шоу стараются активно продвигать, Алина несколько раз побывала на радио и снялась в телепередачах, но приносит ли это свои плоды? «Факап, наверное, безызбежен. В любом случае каждый из нас хотя бы один раз в жизни где-нибудь факапился, что-то не удавалось», — отмечала Загитова на одном из летних паблик-токов. Так безызбежен ли факап в случае с казанским шоу?
Переносы шоу и продажа билетов
Изначально шоу планировалось проводить в два дня — 29 августа и 31 августа. Билеты поступили в продажу на оба дня, но затем шоу в субботу отменили. Вместо них поставили дневное представление в четверг. В Татарстане выходным днём считается только сам день республики, в этом году это 30 августа. Проводить ледовое шоу днём в будний день — рисковое дело.
На момент публикации этого материала в продаже на дневное шоу остаётся ещё около 2000 билетов, с вечерним шоу ситуация лучше — доступно около 1400 билетов. Схема зала выглядит не так критично — нижние ряды проданы практически полностью, в продаже пока остаются именно дальние ряды.
«Если людям это зайдёт, если будет положительный отклик. Есть такие задачи, да — масштабироваться», — отметила сама Алина. Пока в этом есть сомнения, но время до старта шоу ещё есть.
Трейлер, как будто бы вдохновлённый шоу Плющенко — совпадение?
Ещё один забавный момент, связанный с продвижением «Хранителей времени» — трейлер шоу, напоминающий видеоролик к шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» восьмилетней давности.
Загитова отреагировала на ситуацию довольно спокойно. «Могу сразу заверить вас, что я, к сожалению или к счастью, не смотрела и не интересовалась на тот момент шоу, которые они делали. Как-то так получилось случайно, я думаю», — подчёркивала Алина в интервью, отвечая на слова Рудковской.
Джульетта и кастеты: как Алина рассказывает о своём шоу?
С того момента, как Загитова объявила о проведении собственного шоу, она дала немало интервью, где рассказывала о концепции проекта. Каждый человек, по словам олимпийской чемпионки — это хранитель времени, всё находится в его памяти, а не в телефоне. В шоу планируется показать историю Татарстана, а Алина как главная героиня будет проходить через все эпохи.
Примерно год назад родилось слово «безызбежно», а сейчас Алина ввела в оборот «кастеты», имея в виду костяк коллектива, с которым работает на шоу. «У нас работает огромная команда, в том числе режиссёр. Таких “кастетов” — людей, без которых шоу бы не было возможным», — сказала Загитова на шоу «Утро ТНТ».
Были и забавные ответы, не связанные с шоу. Например, в интернет-шоу «Кстати» Алина в ответ на предложение сыграть в кино Джульетту отметила: «Можно и реинкарнацию сделать такую». Цитаты спортсменки расходятся, но поможет ли это собрать аншлаг на шоу — вопрос остаётся открытым.
Валерия Кукалева, Анастасия Матросова