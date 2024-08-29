И жена, и богиня: все о первом грандиозном шоу Загитовой

Алина в белом платье и младенец
После 20-минутной задержки Алина и ее партнер по шоу Дмитрий Соловьев появились на льду эффектно — спустились из-под купола катка каждый на своем полумесяце. Одеты они как гости из будущего — фантазийные комбинезоны, белый парик, зеленая подсветка по швам. «Хранители времени» — попытка показать историю Татарстана в контексте самых знаковых моментов собственной истории и судьбы России. Премьера шоу приурочена ко Дню Республики, в сюжете множество национальных отсылок, символов и параллелей.
Повествование построено как эпос, фольклорная сказка, со всем понятными точками опоры — зарождение жизни, любовь, вера и труд, битва добра и зла. Закадровый голос сказителя сразу задает вопросы: к какой траектории отнести нашу жизнь — спираль или вектор? «Становится понятно, что хранители времени — это как раз Загитова и Соловьев. Им предстоит оценить и “одобрить” код, в котором зашифрована память, и делать они это будут, проживая жизнь своего народа от самых истоков до наших дней.
Все начинается с основ тюркской мифологии. Есть бог Тенгри и его жена Умай, есть их сын. Жизнь идет с огромного золотого яйца, которое разделяется на две части — небо и океан. Солнце выходит на небо, но его крадет дракон, и на земле наступает мгла.
Тенгри как отец отвечает за хранение мира, Умай как мать — хранит очаг и бережет дитя от злых чар. Эти же роли принимают на себя и простые люди.
Надо льдом спускается большая золотая колыбель. Звучит песня матери, утешающая и полная любви. Алина в белом платье берет младенца из рук матери и переносит его в колыбель. При помощи кордебалета колыбель превращается в карусель с пестрыми лентами и кружится все сильнее — метафора стремительного хода жизни.
Алина горестно склонилась, Соловьев занёс меч
И вот появляются дети в национальных костюмах — мальчики и девочки. Они ласково называют бабушку «нэнэйкой» (татарское обращение к бабушке) и просят почитать им сказку. Первый сказочный герой — сильный и смелый снежный барс. Когда приходит чужестранный охотник и начинает творить зло, именно барс отражает все его стрелы, одну возвращая охотнику и убивая его. Второй герой — леший Шурале. Он вроде как тоже не добро, но и на зло не тянет — скорее, пакостник и хулиган. Пытается увлечь детей и защекотать их «до смерти», но благодаря смекалке и хитрости, как подчеркивает бабушка, можно справиться и с лешим. В итоге шурале прогоняют со льда сами дети, вооружившись бревнами.
Отчасти иронично, отчасти эпично звучит закадровый голос: у нашего народа героев сотни, растите и станете как они!
Какие еще сильные качества-обереги, есть у татарского народа? Молитва — следующая песня — именно об этом: «Солнце взойдет над землей, молитва моя с тобой — самая главная сила». Алина с Дмитрием танцуют в дуэте, реквизитом в номере служит белый шарф. В финале Алина горестно склоняется над оставленным шарфом, а Дмитрий вдалеке заносит вверх меч. Кажется, наступает время сражений. Молитва любимой должна помочь.
«Так стала процветающей наша страна, вошла в состав России»
И вот ратный танец! Дмитрий Соловьев и компания в национальной одежде воинов, с доспехами, меховыми шапками и оружием. Сначала они просто залихватски пляшут под ритмичную музыку в сопровождении волчьего воя и лязга металла. Но приходит время попробовать себя в настоящем бою. Появляется Дракон — тот самый, что в древних преданиях украл солнце. Соловьев сражается с Драконом. То и дело вокруг них прямо на льду возникают огненные полосы и круги, а финал битвы происходит в кольце огня — именно там Дмитрий наносит решающий удар и побеждает злодея. Его утаскивают со льда соратники Соловьева.
На льду между тем один из важнейших архитектурных символов Казани — почти копия центра семьи «Казан». В нем скрываются воины, уставшие от битвы, и из него же появляются счастливые девушки. Они празднуют, игриво танцуют, и Алина Загитова танцует вместе со всеми. К ним присоединяются отдохнувшие и переодетые воины.
На этом самая ретроспективная часть истории заканчивается — закадровый голос объясняет: «Так стала процветающей наша страна, вошла в состав России…» Внезапно в руках Загитовой появляется серп и молот, звучит героическая революционная музыка. На льду солдат в советской форме, флаги СССР. Объявляется антракт.
Второе отделение начинается с тягот 20 века — тяжелые времена, война, смерть повсюду. «20 век, огонь, агония…», «мы души накачали мускулы, чтобы выстоять» — создает образы сказитель. На льду артисты в рабочей одежде и антураж завода. Лед черно-красный. Страна работает до изнеможения и в тылу, и на фронте. На фоне — кадры военной хроники вплоть до победы.
Трагическую картину продолжает мальчик в ветхой одежде. Он одинок и потерян — так выглядит послевоенная неустроенность и неприкаянность. Появляются другие брошенные дети. Все они ждут поезд, и он приходит — там их отцы и матери как символ надежды на счастливое будущее.
Тут же крупным планом сценарий показывает отдельную историю Алины и Дмитрия — он тоже в солдатской форме, она в небесно-голубом платье с белым воротничком. Они исполняют номер в дуэте не только на льду, но и паря в воздухе на лонжах. И в конце вместе уходят в мирную жизнь.
Тем временем начинается послевоенное обустройство. Стройки в разгаре, искры сварки, тяжелый труд, но все же с улыбкой на лице и с танцем. Создавать для себя — что может быть более вдохновляющим! Интересно, что для этого временного отрезка выбрана почти джазовая музыка. Модные трудяги в майках-алкологичках с подтяжками танцуют именно под нее.
Ну, а после — сватовство и свадьба. Нарядные девушки накрывают на стол, приходят парни, притаскивая огромный самовар. Начинаются гулянья. В роли невесты и жениха, конечно, те, за чьей историей мы следили с самого начала — Алина и Дмитрий.
Неожиданно в завершении темы свадьбы звучит песня «Течет река Волга», в то время как на льду обыгран светом и плеск волн, и отмечены важные слова — про героиню в 17, 30 и 70 лет. Помимо Загитовой и Соловьева, в номере участвуют представители всех поколений.
Так мы оказываемся в настоящем и, прежде чем задать себе важные вопросы, слышим важную установку от закадрового голоса: «Ты — истории живая часть». Артисты шоу выходят под аранжированную версию всем знакомой песни «С чего начинается Родина».
Вот и вопрос, и сразу ответ на него, придуманный много лет назад поэтом Михаилом Матусовским и положенный на музыку Вениамина Баснера, до сих пор задевающий какие-то тонкие струны в душе. В принципе, уже это можно было бы считать емким финалом шоу, но зрителей ждал еще один сюрприз. В специально написанной для «Хранителей времени» песне куплет и часть припева исполнила сама Алина. В компании профессиональных вокалистов. «В нас так ярко горит огонь побед» и жизнеутверждающий мотив — все это оставило правильное послевкусие от увиденного и услышанного.
Как оценить дебют Алины Загитовой в роли продюсера ледового шоу? Разобрать сюжет по косточкам, найти спорные моменты и несоответствия, если они есть, как и пытаться разглядеть другие недостатки, — можно как-нибудь в другой раз. По холодным следам и с вдумчиво-занудным анализом.
А сейчас хочется искренне восхититься гигантской работой, которую выполнила Алина и вся команда. Артисты прекрасные, танцы эффектные, костюмы стильные, музыка классная. Работа осветителей и декораторов выше всяких похвал.
Удивительно признавать, что этот очень качественный шоу-продукт был создан без участия китов ледового продюсерского рынка России вроде Навки, Авербуха и Плющенко. Алина — молодчина!
Анастасия Панина