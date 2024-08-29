И жена, и богиня: все о первом грандиозном шоу Загитовой

И вот появляются дети в национальных костюмах — мальчики и девочки. Они ласково называют бабушку «нэнэйкой» (татарское обращение к бабушке) и просят почитать им сказку. Первый сказочный герой — сильный и смелый снежный барс. Когда приходит чужестранный охотник и начинает творить зло, именно барс отражает все его стрелы, одну возвращая охотнику и убивая его. Второй герой — леший Шурале. Он вроде как тоже не добро, но и на зло не тянет — скорее, пакостник и хулиган. Пытается увлечь детей и защекотать их «до смерти», но благодаря смекалке и хитрости, как подчеркивает бабушка, можно справиться и с лешим. В итоге шурале прогоняют со льда сами дети, вооружившись бревнами.