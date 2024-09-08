Яна Рудковская отреагировала на сообщение Тутберидзе о закрытии долга Парсеговой

«Этери Георгиевна, если всё будет так, как Вы сообщили, то респект от сильной женщины сильной женщине! Надеюсь, в ближайшее время произойдёт то, что должно было случиться ещё год назад.



Я правильно понимаю, Ваша сторона отказывается от апелляции? А то как-то странно — и на долг Наталии Парсеговой с добрых самаритян собрать, и в суд пойти оспаривать неудобное решение. Людям же возвращать придётся в случае выигрыша. Или все четверо адвокатов Наталии не нашли доказательств её правоты и не верят в победу во второй инстанции? Зачем эти вбросы про апелляцию на фоне Вашего заявления?» — написала Рудковская на своей странице в телеграм-канале.