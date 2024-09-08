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Яна Рудковская отреагировала на сообщение Тутберидзе о закрытии долга Парсеговой

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, отреагировала на заявление Этери Тутберидзе, сообщившей, что весь долг фигуристки Арины Парсеговой будет закрыт.

Источник: Чемпионат.com

«Этери Георгиевна, если всё будет так, как Вы сообщили, то респект от сильной женщины сильной женщине! Надеюсь, в ближайшее время произойдёт то, что должно было случиться ещё год назад.

Я правильно понимаю, Ваша сторона отказывается от апелляции? А то как-то странно — и на долг Наталии Парсеговой с добрых самаритян собрать, и в суд пойти оспаривать неудобное решение. Людям же возвращать придётся в случае выигрыша. Или все четверо адвокатов Наталии не нашли доказательств её правоты и не верят в победу во второй инстанции? Зачем эти вбросы про апелляцию на фоне Вашего заявления?» — написала Рудковская на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки. По итгогам судебного разбирательства было решено взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери спортсменки.