Произвольная программа Мишиной и Галлямова поставлена под музыку Майкла Джексона

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Призеры Олимпийских игр в Пекине, чемпионы мира по фигурному катанию среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут выступать в новом сезоне с произвольной программой под музыку Майкла Джексона. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.
«Постановщиками произвольной программы ребят стали Ирина Жук и Александр Свинин. Анастасия и Александр в этом сезоне будут катать ее под хиты Майкла Джексона, — сообщила Москвина. — Короткую программу в межсезонье им поставил Илья Авербух».
Новую произвольную программу, а также короткую под музыку Violin Muse Based On Two Chaconnes в исполнении японской скрипачки Икуко Каваи фигуристы продемонстрируют