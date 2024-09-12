Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Произвольная программа Мишиной и Галлямова поставлена под музыку Майкла Джексона

Новую произвольную программу, а также короткую под музыку Violin Muse Based On Two Chaconnes в исполнении японской скрипачки Икуко Каваи фигуристы продемонстрируют 14—15 сентября.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Призеры Олимпийских игр в Пекине, чемпионы мира по фигурному катанию среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут выступать в новом сезоне с произвольной программой под музыку Майкла Джексона. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.

«Постановщиками произвольной программы ребят стали Ирина Жук и Александр Свинин. Анастасия и Александр в этом сезоне будут катать ее под хиты Майкла Джексона, — сообщила Москвина. — Короткую программу в межсезонье им поставил Илья Авербух».

Новую произвольную программу, а также короткую под музыку Violin Muse Based On Two Chaconnes в исполнении японской скрипачки Икуко Каваи фигуристы продемонстрируют 14—15 сентября на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.