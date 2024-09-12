Произвольная программа Мишиной и Галлямова поставлена под музыку Майкла Джексона

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Призеры Олимпийских игр в Пекине, чемпионы мира по фигурному катанию среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут выступать в новом сезоне с произвольной программой под музыку Майкла Джексона. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Тамара Москвина.