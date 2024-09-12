Валиева отреагировала на новость о том, что WADA скрыло данные, которые могли доказать ее невиновность

Сегодня, 12 сентября, агентство The Associated Press сообщило, что WADA во время расследования дела Валиевой привлекло к научному эксперименту эксперта Марсиаля Сожи, который сделал положительное заключению в пользу россиянки — загрязнение пробы Валиевой действительно могло произойти через десерт.
Узнав об этом заключении, высшее руководство WADA приняло решение прекратить эксперимент. Его заключение в итоге не было включено.
В CAS приняли решение, что доказательство загрязнения должно исходить от спортсмена и его защитников, а не антидопингового агентства или ученых. В статье The Associated Press утверждается. что это заключение могло повлиять на ход дела и доказать ее невиновность.
Валиева пока не прокомментировала эту информацию, однако фигуристка отреагировала на нее, репостнув в свой телеграм-канал.
Напомним, по итогам расследования Валиева была дисквалифицирован на 4 года, а ее результаты с момента положительной допинг-пробы, включая выступление на Олимпиаде-2022, были аннулированы.