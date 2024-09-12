Александр Энберт и его супруга Алеся стали родителями во второй раз: фото счастливой пары

8
«С днём рождения, Энберт Мишель Александровна», — написал Александр в своих соцсетях.
Александр и Алеся поженились в 2020 году. 12 апреля 2022 года у них родилась дочь Кристабель.
12 сентября серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях по фигурному катанию Александр Энберт и его супруга Алеся стали родителями во второй раз.
«С днём рождения, Энберт Мишель Александровна», — написал Александр в своих соцсетях.
Александр и Алеся поженились в 2020 году. 12 апреля 2022 года у них родилась дочь Кристабель.