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Александр Энберт и его супруга Алеся стали родителями во второй раз: фото счастливой пары

12 сентября серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях по фигурному катанию Александр Энберт и его супруга Алеся стали родителями во второй раз.

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«С днём рождения, Энберт Мишель Александровна», — написал Александр в своих соцсетях.

Александр и Алеся поженились в 2020 году. 12 апреля 2022 года у них родилась дочь Кристабель.