Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Сато, Эгадзе, Миура, Александр Селевко выступят с произвольными программами

Lombardia Trophy.
Бергамо, Италия.
Мужчины.
Произвольная программа.
Начало — 16.00 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Чу Хэй Ченг (Гонконг).
2. Филип Каймакчиев (Болгария).
3. Ро Ен Мен (КНДР).
4. Даниэль Кочкерс (Литва).
5. Альп Эрен Озджан (Турция).
Вторая разминка.
6. Юнатан Египтсон (Швеция).
7. Коннор Брей (Великобритания).
8. Владимир Литвинцев (Азербайджан).
9. Макар Сунцев (Финляндия).
10. Франсуа Пито (Франция).
Третья разминка.
11. Ри Чжу Вон (КНДР).
12. Александр Селевко (Эстония).
13. Лим Чжу Хон (Южная Корея).
14. Даниэль Мартынов (США).
15. Хавьер Воклен (Франция).
16. Джимми Ма (США).
Четвертая разминка.
17. Лев Винокур (Израиль).
18. Као Миура (Япония).
19. Ника Эгадзе (Грузия).
20. Шун Сато (Япония).
21. Юма Кагияма (Япония).
22. Илья Малинин (США).
Положение после короткой программы.
1. Илья Малинин (США) — 107,25.
2. Юма Кагияма (Япония) — 98,68.
3. Шун Сато (Япония) — 98,39.
4. Ника Эгадзе (Грузия) — 76,45.
5. Као Миура (Япония) — 76,42.
6. Лев Винокур (Израиль) — 75,36.
7. Джимми Ма (США) — 73,01.
8. Хавьер Воклен (Франция) — 71,01.
9. Даниэль Мартынов (США) — 69,01.
10. Лим Чжу Хон (Южная Корея) — 66,26.
11. Александр Селевко (Эстония) — 66,08.
12. Ри Чжу Вон (КНДР) — 65,14.
13. Франсуа Пито (Франция) — 62,93.
14. Макар Сунцев (Финляндия) — 60,12.
15. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 60,03.
16. Коннор Брей (Великобритания) — 55,32.
17. Юнатан Египтсон (Швеция) — 55,16.
18. Альп Эрен Озджан (Турция) — 51,47.
19. Даниэль Кочкерс (Литва) — 51,38.
20. Ро Ен Мен (КНДР) — 51,15.
21. Филип Каймакчиев (Болгария) — 43,89.
22. Чу Хэй Ченг (Гонконг) — 42,06.