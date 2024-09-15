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Lombardia Trophy. Конти и Мачии, Миура и Кихара, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами

ISU Challenger.

Источник: Sports

Lombardia Trophy.

Бергамо, Италия.

Пары.

Произвольная программа.

Начало — 13:45 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Джулия Модер — Йоханнес Уилкинсон (ЮАР).

2. Орели Фаула — Тео Белль (Франция).

3. Те Ок Рюм — Кум Чой Хан (КНДР).

Вторая разминка.

4. Барбора Кучанова — Мартин Бидарж (Чехия).

5. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия).

6. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).

Третья разминка.

7. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).

8. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).

9. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).

10. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).

Положение после короткой программы.

1. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 74,67.

2. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 73,53.

3. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 69,11.

4. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 66,89.

5. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 63,54.

6. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия) — 52,73.

7. Барбора Кучанова — Мартин Бидарж (Чехия) — 50,13.

8. Те Ок Рюм — Кум Чой Хан (КНДР) — 49,37.

9. Орели Фаула — Тео Белль (Франция) — 47,88.

10. Джулия Модер — Йоханнес Уилкинсон (ЮАР) — 44,71.