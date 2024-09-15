Lombardia Trophy. Конти и Мачии, Миура и Кихара, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами

Lombardia Trophy.
Бергамо, Италия.
Пары.
Произвольная программа.
Начало — 13:45 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Джулия Модер — Йоханнес Уилкинсон (ЮАР).
2. Орели Фаула — Тео Белль (Франция).
3. Те Ок Рюм — Кум Чой Хан (КНДР).
Вторая разминка.
4. Барбора Кучанова — Мартин Бидарж (Чехия).
5. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия).
6. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).
Третья разминка.
7. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).
8. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).
9. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония).
10. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).
Положение после короткой программы.
1. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 74,67.
2. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 73,53.
3. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 69,11.
4. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 66,89.
5. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 63,54.
6. Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия) — 52,73.
7. Барбора Кучанова — Мартин Бидарж (Чехия) — 50,13.
8. Те Ок Рюм — Кум Чой Хан (КНДР) — 49,37.
9. Орели Фаула — Тео Белль (Франция) — 47,88.
10. Джулия Модер — Йоханнес Уилкинсон (ЮАР) — 44,71.