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Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Несет и Маркелов, Морозов и Чен, Сусис и Фирус выступят с произвольными танцами

ISU Challenger.

Источник: Sports

Lombardia Trophy.

Бергамо, Италия.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 20.00 по московскому времени.

Вторая разминка.

5. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Тубо (Италия).

6. Лея Доцци — Пьетро Папетти (Италия).

7. Лу Терро — Ноэ Перрон (Франция).

8. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия).

9. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия).

Третья разминка.

10. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция).

11. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).

12. Аннабель Морозов — Джеффри Чен (США).

13. Лиа Несет — Артем Маркелов (США).

14. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

Положение после ритм-танца.

1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 87,45.

2. Лиа Несет — Артем Маркелов (США) — 70,77.

3. Аннабель Морозов — Джеффри Чен (США) — 70,18.

4. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия) — 69,52.

5. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция) — 68,58.

6. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия) — 68,52.

7. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия) — 67,33.

8. Лу Терро — Ноэ Перрон (Франция) — 61,77.

9. Лея Доцци — Пьетро Папетти (Италия) — 61,04.

10. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Тубо (Италия) — 57,92.