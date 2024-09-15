Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Несет и Маркелов, Морозов и Чен, Сусис и Фирус выступят с произвольными танцами

Lombardia Trophy.
Бергамо, Италия.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 20.00 по московскому времени.
Вторая разминка.
5. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Тубо (Италия).
6. Лея Доцци — Пьетро Папетти (Италия).
7. Лу Терро — Ноэ Перрон (Франция).
8. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия).
9. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия).
Третья разминка.
10. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция).
11. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).
12. Аннабель Морозов — Джеффри Чен (США).
13. Лиа Несет — Артем Маркелов (США).
14. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
Положение после ритм-танца.
1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 87,45.
2. Лиа Несет — Артем Маркелов (США) — 70,77.
3. Аннабель Морозов — Джеффри Чен (США) — 70,18.
4. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия) — 69,52.
5. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция) — 68,58.
6. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия) — 68,52.
7. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия) — 67,33.
8. Лу Терро — Ноэ Перрон (Франция) — 61,77.
9. Лея Доцци — Пьетро Папетти (Италия) — 61,04.
10. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Тубо (Италия) — 57,92.