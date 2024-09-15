Елизавета Туктамышева: «Видно, что Трусова готовилась к прокатам, она в неплохой форме»

И вообще, что сегодня было с каскадами у девушек? Я не понимаю, как будто прокляли каскады три-три, только Аня Фролова справилась. Казалось бы, последний прокат, чистый, но она падает с дорожки. Я подумала: да что сегодня такое, что-то явно пошло не так.