Елизавета Туктамышева: «Не пойму, чья “Дюна” понравилась больше. У Семененко она более динамичная, у Гуменника есть классные фишки»

"Выделю самые запоминающиеся моменты. Конечно, это Марк Кондратюк со Skrillex. Это просто пушка-бомба! Так зарядить, поднять зал, что он визжит, встает, кайфует. И видно, что Марк тоже кайфует, что ему очень нравится. Это было настолько неожиданно, ново и смело, что меня это приятно удивило. Даже были мурашки по коже.