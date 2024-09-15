Анна Фролова: «Туктамышева — великая спортсменка, которой я восхищаюсь, которая является моим главным кумиром вообще в спорте»

"Я ждала, когда мне зададут этот вопрос, потому что весь прошлый сезон достаточно много было упоминаний меня рядом с Лизой. С одной стороны, мне это льстит, с другой, я прекрасно понимаю, что Лиза — отдельная личность, отдельный спортсмен.