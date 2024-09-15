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Анна Фролова: «Туктамышева — великая спортсменка, которой я восхищаюсь, которая является моим главным кумиром вообще в спорте»

Сегодня Фролова выступила с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.

Источник: Sports

"Я ждала, когда мне зададут этот вопрос, потому что весь прошлый сезон достаточно много было упоминаний меня рядом с Лизой. С одной стороны, мне это льстит, с другой, я прекрасно понимаю, что Лиза — отдельная личность, отдельный спортсмен.

Великая спортсменка, которой я восхищаюсь, которая является моим главным кумиром вообще в спорте. Нас нельзя сравнивать просто потому, что мы разные люди", — сказала Фролова.

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