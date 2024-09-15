На прокатах фигуристы увлеклись поэзией. Алиев вспомнил Онегина, Игнатов — о вечности, Трусова — о людях-зверях

Марк Кондратюк исполнил пять четверных прыжков — это стало главным событием дня после возвращения Александры Игнатовой. Зал, да и сам Марк, был в восторге от проката, публика ревела. Сам Марк говорит, что это была его личная цель. «Получилось то, что хотел исполнить, то, что готовил, я сказал, что у меня есть определенные личные цели, одна из них была реализована сегодня». Помимо пяти четверных спортсмен прыгнул два тройных акселя, один из них в каскаде с ойлером и тройным сальховом. В сезоне Марк планирует исполнять такой же контент.