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Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова запросила грант на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
Источник: Sports.Ru

Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив 10 сентября — в последний день приема. Запрашиваемая сумма — 74 798 618 рублей.

Целью проекта указано «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу “Алые паруса” по мотивам одноименной повести-феерии Александра Грина “Алые паруса”.

В августе в Казани прошло ледовое шоу Загитовой «Хранители времени».

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0.