Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса»

Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив 10 сентября — в последний день приема. Запрашиваемая сумма — 74 798 618 рублей.
Целью проекта указано «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу “Алые паруса” по мотивам одноименной повести-феерии Александра Грина “Алые паруса”.
В августе в Казани прошло ледовое шоу Загитовой «Хранители времени».
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0.