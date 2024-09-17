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Запрос Загитовой на грант для шоу составил 100% от суммы реализации проекта. В последних заявках Плющенко, Навки и Авербуха было не больше 20%

Соответствующая заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова запросила 74 798 618 рублей на ледовое шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. При этом указано, что общая сумма расходов на реализацию проекта составляет столько же.

Для сравнения, в последних заявках Евгения Плющенко (с Яной Рудковской), Татьяны Навки и Ильи Авербуха размер гранта составлял не больше 20% от суммы расходов на реализацию. Софинансирование они гарантировали найти самостоятельно.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0.