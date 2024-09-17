Загитова запросила грант в 74 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса»

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на новое ледовое шоу «Алые паруса» по мотивам одноименной повести Александра Грина. Об этом сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
Срок реализации проекта — с 15 января по 31 июля 2025 года. Общая сумма расходов на его реализацию — 74,798 млн рублей.
Отмечается, что целью проекта является формирование интереса к произведениям русской классической литературы и русскому языку через ледовое шоу. Задачами являются приобщение семей с детьми к русским произведениям и русскому литературному языку на примере постановки, создание уникального культурного продукта и повышение интереса к русской культуре, литературе и русскому языку.
Планируется, что шоу будет представлено в Санкт-Петербурге. Ранее в Казани прошли два показа шоу Загитовой «Хранители времени».