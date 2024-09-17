Загитова запросила грант в 74 млн рублей на ледовое шоу «Алые паруса»

Отмечается, что целью проекта является формирование интереса к произведениям русской классической литературы и русскому языку через ледовое шоу. Задачами являются приобщение семей с детьми к русским произведениям и русскому литературному языку на примере постановки, создание уникального культурного продукта и повышение интереса к русской культуре, литературе и русскому языку.