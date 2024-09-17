Александр Галлямов: «В главы МОК давно просится игровик. Прямо сейчас только Овечкин и Кириленко обладают неоспоримым авторитетом в своем виде во всем мире»

Александр, мы с вами не знакомы, но болею за все ваши шайбы, как за свои подкруты и выбросы. Ну, а я, в свою очередь, чтобы другие не сочли меня пустозвоном, отпраздную 895-ю шайбу на виду у вас и неприятеля в бастионе Сен-Жерве, пройдя 895 шагов на коньках около Петропавловской крепости, как только выпадет такая возможность.