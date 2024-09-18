Загитова распустила «Паруса». Алина просит 75 миллионов рублей на шоу из госбюджета

— «Алые паруса» известны нам как романтичный символ надежды и мечты. «Алые паруса» А. Грина — это вечная история о том, что мечты сбываются, если в них верить. В наше время, когда мир меняется так быстро, а жизнь становится все более динамичной, важно напоминать себе и молодому поколению о важности мечты и упорства в ее достижении. Ледовое шоу позволит оживить эту идею на сцене, создавая яркие и запоминающиеся образы, которые будут вдохновлять зрителей.