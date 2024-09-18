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Губерниев: «Может, мы все должны скинуться на шоу Загитовой? Ей будет немного жирно»

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что фигуристка Алина Загитова попросила грант на свое шоу.

Источник: Sport24

Во вторник стало известно, что олимпийская чемпионка подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на предоставление ей 74,798 миллиона рублей для создания ледового шоу «Алые паруса» по тематическому направлению «Великое русское слово. Литературные, театральные и иные проекты, основывающиеся на русской литературе и драматургии», которое она планирует показать в Санкт-Петербурге не ранее 2025 года. При этом сумма гранта в заявке Загитовой составляет 100% от всех расходов на реализацию проекта. Таким образом фигуристка не планирует вкладывать в организацию шоу свои собственные средства.

«Считаю, что Алина, конечно, молодец. Но немного будет ей жирно. Может, лучше подтягивать спонсоров? Или мы все должны скинуться на ее шоу? Странная история. Дорогая Алина, надо учиться находить спонсоров. Поддержка государства, безусловно, важна и должна присутствовать, но не для того, чтобы полностью оплачивать проекты. Дадут ли ей денег в итоге? Вопрос не ко мне, но жирная фига могла бы стать ответом», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».