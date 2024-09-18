Губерниев: «Может, мы все должны скинуться на шоу Загитовой? Ей будет немного жирно»

«Считаю, что Алина, конечно, молодец. Но немного будет ей жирно. Может, лучше подтягивать спонсоров? Или мы все должны скинуться на ее шоу? Странная история. Дорогая Алина, надо учиться находить спонсоров. Поддержка государства, безусловно, важна и должна присутствовать, но не для того, чтобы полностью оплачивать проекты. Дадут ли ей денег в итоге? Вопрос не ко мне, но жирная фига могла бы стать ответом», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».