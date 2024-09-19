Выступление сборной России по фигурному катанию в Уфе перенесли на более поздний срок

«Сохранится ли порядок выхода фигуристов на сезон, будут ли танцоры закрывать соревнования? Нет, дело в том, что это каждый раз обсуждается в том числе с Первым каналом в соответствии с возможностями где-то прямых трансляций, где-то не прямых, — сказал Коган. — На прокатах в Санкт-Петербурге было так, как будет на других мероприятиях, будет по-другому».