Выступление сборной России по фигурному катанию в Уфе перенесли на более поздний срок

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Показательные выступления сборной России по фигурному катанию в Уфе переносятся на более поздний срок. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Ранее на сайте ФФККР была информация, что показательные выступления фигуристов сборной России в предстоящем сезоне пройдут в Уфе
«Выступления в Уфе у нас сейчас не будет, мы будем выступать там с показательными выступлениями, но не во время форума, не в октябре, немножко переносится, — рассказал Коган. — Там огромное количество мероприятий, приуроченных к заседанию совета при президенте, чтобы проводить, нужно проводить хорошо, поэтому сейчас в организационном плане будет достаточно сложно».
«Сохранится ли порядок выхода фигуристов на сезон, будут ли танцоры закрывать соревнования? Нет, дело в том, что это каждый раз обсуждается в том числе с Первым каналом в соответствии с возможностями где-то прямых трансляций, где-то не прямых, — сказал Коган. — На прокатах в Санкт-Петербурге было так, как будет на других мероприятиях, будет по-другому».
Контрольные прокаты сборной России прошли