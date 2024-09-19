ФФККР пока не получала решения по продолжению карьеры фигуристки Игнатовой

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Решение по продолжению карьеры серебряного призера Олимпиады Александры Игнатовой (до замужества — Трусовой) пока не поступало в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом журналистам рассказал генеральный директор организации Александр Коган.
Игнатова выступила на контрольных прокатах сборной России
«Я бы не сказал, что это уже возвращение, потому что пока мы Александру допустили до прокатов сборной, она этого хотела, обращалась к нам с просьбой, чтобы мы ее допустили. Мы это сделали, посмотрели, что она более чем в хорошей форме, она может это делать, дальше должно быть ее решение, у нас его еще нет», — сказал Коган.
В последний раз Игнатова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место. Игнатовой 20 лет, помимо серебряной награды Игр 2022 года в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира (2021), а также серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.