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ФФККР пока не получала решения по продолжению карьеры фигуристки Игнатовой

Спортсменка впервые с ноября 2022 года вышла на лед, приняв участие в контрольных прокатах сборной.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Решение по продолжению карьеры серебряного призера Олимпиады Александры Игнатовой (до замужества — Трусовой) пока не поступало в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом журналистам рассказал генеральный директор организации Александр Коган.

Игнатова выступила на контрольных прокатах сборной России 14—15 сентября в Санкт-Петербурге, где представила две новые программы.

«Я бы не сказал, что это уже возвращение, потому что пока мы Александру допустили до прокатов сборной, она этого хотела, обращалась к нам с просьбой, чтобы мы ее допустили. Мы это сделали, посмотрели, что она более чем в хорошей форме, она может это делать, дальше должно быть ее решение, у нас его еще нет», — сказал Коган.

В последний раз Игнатова выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место. Игнатовой 20 лет, помимо серебряной награды Игр 2022 года в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира (2021), а также серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.