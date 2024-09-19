ФФККР пока не получала решения по продолжению карьеры фигуристки Игнатовой

«Я бы не сказал, что это уже возвращение, потому что пока мы Александру допустили до прокатов сборной, она этого хотела, обращалась к нам с просьбой, чтобы мы ее допустили. Мы это сделали, посмотрели, что она более чем в хорошей форме, она может это делать, дальше должно быть ее решение, у нас его еще нет», — сказал Коган.