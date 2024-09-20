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Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг, Эрхард и Пеллегрис выступят с произвольными программами

Гран-при среди юниоров.

Источник: Sports

4-й этап.

Анкара, Турция.

Пары.

Произвольная программа.

Начало — 13:45 по московскому времени.

Вторая разминка.

4. Эддисон Макданольд — Аарон Фельбербаум (США).

5. Полина Польман — Габриэль Ренольди (Италия).

6. Клаудия Синклер Скотти — Ной Кесада (Испания).

Третья разминка.

7. Ирина Наполитано — Эдоардо Коми (Италия).

8. Лаура Гекова — Алекс Валкий (Словакия).

9. Элизабет Хансен — Уильям Черч (США).

Четвертая разминка.

10. Саэ Шимизу — Лукас Цуйоши Хонда (Япония).

11. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегрис (Франция).

12. Оливия Флорес — Люк Ванг (США).

13. Жасмин Дерошер — Киран Трэшер (Канада).

Положение после короткой программы.

1. Жасмин Дерошер — Киран Трэшер (Канада) — 59,41.

2. Оливия Флорес — Люк Ванг (США) — 54,93.

3. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегрис (Франция) — 50,42.

4. Саэ Шимизу — Лукас Цуйоши Хонда (Япония) — 48,04.

5. Элизабет Хансен — Уильям Черч (США) — 47,26.

6. Лаура Гекова — Алекс Валкий (Словакия) — 44,81.

7. Ирина Наполитано — Эдоардо Коми (Италия) — 42,44.

8. Клаудия Синклер Скотти — Ной Кесада (Испания) — 40,18.

9. Полина Польман — Габриэль Ренольди (Италия) — 40,01.

10. Эддисон Макданольд — Аарон Фельбербаум (США) — 39,46.