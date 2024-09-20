Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг, Эрхард и Пеллегрис выступят с произвольными программами

4-й этап.
Анкара, Турция.
Пары.
Произвольная программа.
Начало — 13:45 по московскому времени.
Вторая разминка.
4. Эддисон Макданольд — Аарон Фельбербаум (США).
5. Полина Польман — Габриэль Ренольди (Италия).
6. Клаудия Синклер Скотти — Ной Кесада (Испания).
Третья разминка.
7. Ирина Наполитано — Эдоардо Коми (Италия).
8. Лаура Гекова — Алекс Валкий (Словакия).
9. Элизабет Хансен — Уильям Черч (США).
Четвертая разминка.
10. Саэ Шимизу — Лукас Цуйоши Хонда (Япония).
11. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегрис (Франция).
12. Оливия Флорес — Люк Ванг (США).
13. Жасмин Дерошер — Киран Трэшер (Канада).
Положение после короткой программы.
1. Жасмин Дерошер — Киран Трэшер (Канада) — 59,41.
2. Оливия Флорес — Люк Ванг (США) — 54,93.
3. Луиза Эрхард — Маттис Пеллегрис (Франция) — 50,42.
4. Саэ Шимизу — Лукас Цуйоши Хонда (Япония) — 48,04.
5. Элизабет Хансен — Уильям Черч (США) — 47,26.
6. Лаура Гекова — Алекс Валкий (Словакия) — 44,81.
7. Ирина Наполитано — Эдоардо Коми (Италия) — 42,44.
8. Клаудия Синклер Скотти — Ной Кесада (Испания) — 40,18.
9. Полина Польман — Габриэль Ренольди (Италия) — 40,01.
10. Эддисон Макданольд — Аарон Фельбербаум (США) — 39,46.