Оливия Смарт: «Вербальный абьюз в соцсетях недопустим. Но есть люди, которые не могут не поделиться своим мнением»

Знайте: мы видим, что вы пишете. И это делает нам больно. Это буллинг в чистом виде. Да, я понимаю, что этим роликом не остановлю все то, что творится в соцсетях, но я хотя бы привлеку к этому внимание фигуристов — вне зависимости от их возраста. Мы не должны дать этому всему зайти слишком далеко.