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Тарасова о том, готова ли помочь Загитовой в ее школе: «Для начала надо, чтобы она мне предложила»

Школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию появится в Казани.

«Не могу сказать, кем ей лучше быть в своей школе. Я-то, кроме тренерской деятельности, никем больше не работала. Думаю, она может быть старшим тренером, у нее обязательно должны быть занятия. Чтобы молодые спортсмены могли заниматься бок о бок с таким мастером.
Готова ли помочь ей в школе? Для начала надо, чтобы она мне предложила. А так, у нее, полагаю, хватает людей, которых можно пригласить», — сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Для строительства школы Загитовой снесут футбольный стадион «Водник» в Казани
А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят.