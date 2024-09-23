Минспорт Татарстана о сносе стадиона «Водник» ради школы Загитовой: «Стадион заброшенный. Там ничего нет, никаких сооружений — поле с травой»

Объект будет расположен на Портовой улице, на месте стадиона «Водник». Площадь участка — 15 290 квадратных метров. Отмечалось, что помимо футбольного поля, на территории есть теннисная и баскетбольные площадки, беговая дорожка.

«Школу планируют строить там с самого начала. Стадион заброшенный, там ничего нет, только поле с травой, никаких сооружений нет», — заявили в пресс-службе министерства спорта.

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят.