Загитова о новом ледовом шоу: «Мы не указали спонсорскую помощь в софинансировании и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении»

«Дорогие друзья, коллеги, а так же хейтеры! Хочу прервать свое долгое молчание касаемо вымыслов и мнений в адрес меня и того, что я делаю.

В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто поддерживает меня в моих начинаниях, желает удачи и верит в меня, я все читаю и ценю каждое доброе слово в мой адрес. Искренне благодарю Вас за поддержку.

Теперь к делу… Нами был создан хороший и добрый проект “Хранители времени”, в него не только я, но и большое количество людей вложили душу и время!

Было очень неприятно читать гадости, предположения, пожелание “в провале” и при этом молчать и не отвечать, но мы справились, и главная награда — глаза зрителей в зале и их благодарность после шоу, которые собрались со всех уголков планеты ☀️

Сейчас моя задача — справиться с очередной порцией хейта, которая появилась на фоне того, что я и команда решили подать проект на грант в Фонд культурных инициатив и отстоять наши труды с командой!

Я человек суеверный, именно поэтому заявку на гранд (орфография сохранена — Sports) я решила подавать только после того, когда мы реализуем проект “Хранители времени”.

Ввиду того, что это первый наш опыт участия в конкурсе, мы не указали спонсорскую помощь, личные ресурсы как софинансирование и в следующий раз обязательно исправим этот недочет в оформлении.

В целом я новичок в области продюсирования, но я стараюсь учиться у лучших, кого и привлекла в свою команду. Я не отрицаю того, что многого еще не знаю, но верю, что все придет с опытом.

Также хочу отметить, что в нашей стране широко транслируется тема молодежи и ее поддержки, что меня и вдохновляет придумывать новое и пробовать себя в разных отраслях, ведь Россия — страна возможностей, где приоритетно давать дорогу молодым!

Что касается проекта, то инициатива направлена лишь на то, чтобы подарить новые краски ежегодному фестивалю в преддверии юбилея А. Грина. Мне бы хотелось, чтобы весь Санкт-Петербург охватили “Алые паруса” в разных жанровых проявлениях.

Главную задачу, которую мы с командой преследуем — это приобщение молодого поколения, молодежи к русской литературе, культуре и спорту. Также я хочу этим проектом подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода.

Я верю, что нам удастся реализовать проект, сделать его масштабным и добрым. Все однажды с чего-то начинают свою карьеру, свое творчество, свой путь, полагаясь на себя, команду, случай и иногда даже чудо…

Я сама, как и Ассоль, наивно полагаюсь на чудо, что мир станет добрее. Желаю всем побольше мечтать и чтобы ваши желания обязательно исполнялись?

Всем мира и любви! С уважением, ваша Алина Загитова», — написала фигуристка в телеграм-канале.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0.