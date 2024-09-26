Психолог о состоянии Загитовой: «Это не выгорание в полном объеме. Обычная реакция организма на перегрузку – Алина отработала тур, выложилась»

"Алина — большая молодец, олимпийская чемпионка, патриотка. Она держит марку, просто сейчас у нее физиологическая усталость. Не знаю, как с выгоранием, потому что не тестировала ее, но видна перегрузка.
При выгорании меняется психоэмоциональное настроение. А у Алины есть небольшое снижение эмоционального тонуса. Загитова спокойно и размеренно говорит, без особой улыбки, так что эмоциональная усталость есть.
Но в конце своего видео она улыбается и говорит, что не прощается и все будет хорошо. Она остается на позитиве.
У Загитовой не выгорание как таковое в полном объеме. Это все от того, что человек сильно устал. А Алина отработала тур в Сочи — физиологически и эмоционально выложилась.
Так что у нее обычная реакция организма на перегрузку. Выгорание выделяется по чувствам. Например, субъективное чувство усталости и невозможности продолжать что-то делать. Это основные критерии.
Алина четко для себя и для всех сказала, что на пару дней пропадет. Загитова обеспечивает себе зону комфорта, в которой она, возможно, не будет ни с кем встречаться и разговаривать. Может, Алина будет спать, отдыхать, куда-то ходить для восстановления сил, а для этого надо обособиться от других.
Еще поможет уход от публичности. Загитовой нужно отстраниться. Это как во время болезни никто не будет публичным, так и здесь. Защитный механизм у человека одинаковый — обособление и погружение в восстановительный ресурс.
Загитовой достаточно будет какое-то время ни с кем не общаться. Надо уйти от публичности, то есть от тех людей, которые не входят в круг близкого окружения. Во время психофизиологической перегрузки лучше отстраниться от социума.
Вплоть до того, что выключить телефон и не заходить в социальные сети для активного участия там. Алина может просто «потупить» в телефон, получить быстрый дофамин.
Загитова намерила себе на отдых два дня, и этого достаточно. Алина сильно самоорганизована, у нее железный режим дня. У нее режим жизни уже доведен до автоматизма, так что она не может позволить себе отдыхать неделю и выпасть из контекста.
2−3 дня Загитовой будет достаточно для восстановления, но не более", — сказала Татьяна Маремпольская.