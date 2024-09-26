Психолог о состоянии Загитовой: «Это не выгорание в полном объеме. Обычная реакция организма на перегрузку – Алина отработала тур, выложилась»

Алина четко для себя и для всех сказала, что на пару дней пропадет. Загитова обеспечивает себе зону комфорта, в которой она, возможно, не будет ни с кем встречаться и разговаривать. Может, Алина будет спать, отдыхать, куда-то ходить для восстановления сил, а для этого надо обособиться от других.