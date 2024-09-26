Дмитрий Васильев: «Не считаю, что в отношении Загитовой был перебор критики. Вопрос в том, способен ли человек делать правильные выводы»

После появления информации о заявке в СМИ фигуристка пожаловалась на негатив в свой адрес, а также объяснила, что не указала спонсорскую помощь в софинансировании.
"Что касается в целом критики Алины, то считаю, если повод есть, почему бы не высказать свое мнение. В конце концов, не надо давать повод для критики.
Безусловно, я за конструктивный разговор, без оскорблений и унижений. Не считаю, что в отношении Алины был какой-то перебор в этом смысле. Вопрос в том, насколько человек восприимчив к критике, способен ли делать правильные выводы.
Алина попыталась объяснить, извлекла урок, так что молодец. Надеюсь, в будущем не только она, но и другие на ее примере будут поступать так же", — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений — 0.