Медведева о своем шоу: «Главная фишка шоу — упор на высокие технологии. Мы уже заказали сорок тонн оборудования»

В этот вечер мы будем вместе с вами проживать разные этапы из моей собственной биографии. Я покажу вам их с помощью света, звука, видеографии и, конечно же, эффектных номеров на льду. Программа будет делиться на блоки — элементы, из которых состоит моя жизнь. Это близкие люди, знаковые встречи, эмоции, события, победы и поражения — словом, все, что сформировало меня.