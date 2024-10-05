В Госдуме призывают к клубным соревнованиям по фигурному катанию. Это бред или профанация?

Есть и другой проект — Global Skating Academy, в котором участвуют уважаемые люди, команда Этери Тутберидзе и Александр Лакерник. Однако, по моей информации, и здесь проект как минимум в организации международных соревнований не выстрелил. Это можно увидеть и по соцсетям академии. Еще в начале года она приглашала на командные соревнования с призовыми в феврале в Узбекистане и в апреле в ОАЭ. Результатов этих турниров нагуглить или найти на ресурсах академии не удалось, зато теперь фигуристов приглашают в Ташкент в декабре. Судя по всему, соревнования просто отложили.