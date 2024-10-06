Американский фигурист Малинин назвал свой любимый русский фильм

«Мне нравится, кажется, он назывался “Электроник”… “Электровеник”. Думаю, русские знают, о чем идет речь», — сказал действующий чемпиона мира в мужском одиночном катании.
«Приключения Электроника» — советский детский музыкальный трехсерийный фильм 1979 года, снятый режиссером Константином Бромбергом по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана» и «Рэсси — неуловимый друг».
Малилин — сын российских и узбекистанских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова.