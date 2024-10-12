«Соперницами нас считаете вы». Медведева возмущена вопросами журналистов про Загитову

«Я даже, наверное, комментировать не буду. Скажу только так: соперницами нас считаете только вы. У меня был прекрасный опыт ведения шоу в 2018 году. Мне безумно понравилось в течение двух сезонов кататься. В этом сезоне из-за каких-то своих проектов, из-за подготовки к моему ледовому шоу и загруженности я не смогла кататься, к сожалению. Потому что пока я все-таки себя больше ассоциирую с фигуристкой, мне хотелось бы, конечно. Мне очень нравится работать в паре, мне очень нравится пробовать много образов. Я действительно получила просто колоссальнейшее удовольствие во время работы на “Ледниковом периоде” именно как партнерша, спасибо большое Илье. Но в этом сезоне так. Предложили — согласилась. Все», — цитирует Медведеву Sport24.