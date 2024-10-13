Агата Петрова: «Всегда восхищалась катанием Медведевой, как она подавала любую программу. Чувствовалось, что она душу вкладывает»

Очень нравилась Анна Погорилая, ее катание. Юлия Липницкая тоже, я с ней на шоу виделась. И Женя Медведева. Всегда восхищалась ее катанием, как она подавала любую свою программу. Чувствовалось, что она прямо душу вкладывает, вся эта энергия. Любимая ее программа — олимпийская Анна Каренина.