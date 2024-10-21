За три дня ледовое шоу Навки в Индии посетили более 10 тысяч зрителей

Шоу по мотивам собрания арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь» проходили
«Наша команда Navka Show впервые в Индии — в составе нашей группы около 100 человек (спортсмены, техники, гримеры, костюмеры). Мы получили невероятные впечатления от местной культуры, архитектуры, достопримечательностей и, главное, открытости и жизнелюбия живущих здесь людей. Для нас большая честь впервые показать в Индии нашу восточную сказку “История любви Шахерезады”. Мы надеемся, что наши спектакли на льду влюбят индийского зрителя в фигурное катание, мы создадим новую традицию и будем приезжать сюда каждый год», — сказала Навка.
«Ахмедабад — один из крупнейших городов Индии, культурная столица страны, поэтому неслучайно мы привезли наше шоу именно сюда. Когда идея организации гастролей нашей ледовой сказки только появилась, мы сами не до конца верили в то, что это будет возможно, ведь в России наши шоу проходят на специализированных технически оснащенных ледовых аренах, а в Индии нет аналогичных площадок. Но сегодня с гордостью могу констатировать, что все удалось. Впервые в Индии залили лед для нашего шоу, и он отличного качества и подходящего размера, чтобы в полной мере показать мастерство наших чемпионов на льду и влюбить индийского зрителя в наш вид спорта, в наши ледовые шоу. Надеемся, что в будущем в Индии построят ледовые арены, где дети смогут заниматься фигурным катанием, а мы сможем привозить все наши самые сложные с технической точки зрения постановки в полном объеме», — добавила она.
Навка заявила, что до конца года, а также в новогодние праздники будут организованы еще три ледовых шоу: «Вечера на хуторе 2.0», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».
«В этом году мы работаем над обширной программой: с 1 по 10 ноября в Москве в Мегаспорте мы представим “Вечера на хуторе 2.0”, к премьере в декабре мы готовим новую сказку на льду и это самый новогодний спектакль на музыку П. И. Чайковского — “Щелкунчик”. У нас будет суперсовременная, технологичная постановка, не имеющая аналогов в мире. По многочисленным просьбам наших зрителей мы увеличили количество спектаклей, и в зимние праздники наше новое ледовое шоу “Щелкунчик” можно будет увидеть с 20 декабря по 12 января на арене “Мегаспорт”. Кроме того, в новогодний период впервые в Санкт-Петербург мы везем “Лебединое озеро”. Это будет очень насыщенный сезон!» — заключила Навка.