За три дня ледовое шоу Навки в Индии посетили более 10 тысяч зрителей

«Ахмедабад — один из крупнейших городов Индии, культурная столица страны, поэтому неслучайно мы привезли наше шоу именно сюда. Когда идея организации гастролей нашей ледовой сказки только появилась, мы сами не до конца верили в то, что это будет возможно, ведь в России наши шоу проходят на специализированных технически оснащенных ледовых аренах, а в Индии нет аналогичных площадок. Но сегодня с гордостью могу констатировать, что все удалось. Впервые в Индии залили лед для нашего шоу, и он отличного качества и подходящего размера, чтобы в полной мере показать мастерство наших чемпионов на льду и влюбить индийского зрителя в наш вид спорта, в наши ледовые шоу. Надеемся, что в будущем в Индии построят ледовые арены, где дети смогут заниматься фигурным катанием, а мы сможем привозить все наши самые сложные с технической точки зрения постановки в полном объеме», — добавила она.