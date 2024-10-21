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Алина Загитова: «У меня много своей деятельности, в которой я максимально принимаю участие. Это тренировки, совещания, мероприятия»

Ранее олимпийская чемпионка посетила Уфу, где в рамках форума «Россия — спортивная держава» провела зарядку в городском лицее-интернате.

Источник: Sports.Ru

— Алина, чем вы занимаетесь в свободное время?

— Знаете, у меня много своей деятельности, в которой я максимально принимаю участие. Вам все рассказать?

— Нам было бы интересно.

— Это тренировки, совещания, мероприятия — как, допустим, журнальная съемка, бывает такое. Переезды, перелеты в другие города, так скажем, посещение мероприятий — по типу такого формата, где я сегодня была.

— Как вам город Уфа? Бывали здесь раньше?

— Да, я тут часто выступаю в шоу, и знаете, мне очень нравится, потому что тут теплая атмосфера, вкусная еда, приятные люди. Каждый раз, приезжая сюда, я уезжаю с позитивными эмоциями.

— Ваше пожелание нашим лицеистам.

— Ребят, никого не слушайте, нужно идти вперед. Слушайте себя, своих родных и близких, потому что плохого они вам точно не пожелают. Ну и ставить перед собой цели и идти к ним путем работы, обучения того же самого, у вас все получится, я в вас верю, — сказала Загитова.