Алина Загитова: «У меня много своей деятельности, в которой я максимально принимаю участие. Это тренировки, совещания, мероприятия»

— Алина, чем вы занимаетесь в свободное время?
— Знаете, у меня много своей деятельности, в которой я максимально принимаю участие. Вам все рассказать?
— Нам было бы интересно.
— Это тренировки, совещания, мероприятия — как, допустим, журнальная съемка, бывает такое. Переезды, перелеты в другие города, так скажем, посещение мероприятий — по типу такого формата, где я сегодня была.
— Как вам город Уфа? Бывали здесь раньше?
— Да, я тут часто выступаю в шоу, и знаете, мне очень нравится, потому что тут теплая атмосфера, вкусная еда, приятные люди. Каждый раз, приезжая сюда, я уезжаю с позитивными эмоциями.
— Ваше пожелание нашим лицеистам.
— Ребят, никого не слушайте, нужно идти вперед. Слушайте себя, своих родных и близких, потому что плохого они вам точно не пожелают. Ну и ставить перед собой цели и идти к ним путем работы, обучения того же самого, у вас все получится, я в вас верю, — сказала Загитова.