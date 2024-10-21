Алина Загитова: «У меня много своей деятельности, в которой я максимально принимаю участие. Это тренировки, совещания, мероприятия»

— Ребят, никого не слушайте, нужно идти вперед. Слушайте себя, своих родных и близких, потому что плохого они вам точно не пожелают. Ну и ставить перед собой цели и идти к ним путем работы, обучения того же самого, у вас все получится, я в вас верю, — сказала Загитова.